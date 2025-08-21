«Le futur Nobel de la paix, Donald Trump, où est-il?» -Nathalie Normandeau

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter plusieurs sujets d'actualité, dont la guerre en Ukraine et celle de Gaza où la crise humanitaire qui fait rage, a été dénoncée par 23 économistes.
«Le futur Nobel de la paix, Donald Trump, où est-il? Parce que la situation se détériore tant du côté de Gaza que du côté de l'Ukraine...»
Autres sujets abordés
- Le prix des maisons atteint des records;
- Référendum dans un premier mandat: le jab de Lucien Bouchard à Paul St-Pierre Plamondon;
- La doyenne de l’humanité fête ses 116 ans.