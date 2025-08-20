Jeunes étudiants, universitaires, parents

Passer des vacances - du soleil et de la piscine- à la salle de classe, ça peut être extrêmement anxiogène pour les enfants. Et pour les parents aussi: la rentrée est souvent synonyme de stress à cause de l’organisation familiale et de la charge mentale que ça représente.
Pour vous aider à mieux vivre le retour à l’école de vos enfants, écoutez Sarah Hamel, psychoéducatrice spécialisée en petite enfance et en guidance parentale, au micro de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Pourquoi les rentrées sont-elles stressantes? Quatre raisons...
- Jeunes enfants et universitaires: les facteurs de stress sont les mêmes;
- Offrir une sécurité affective, éviter de critiquer l’école devant l’enfant, adapter progressivement la routine de sommeil et valoriser la relation avec les adultes de l’école;
- Hamel souligne l’importance pour les parents de gérer leur propre anxiété, car elle se transmet aux enfants, et rappelle que l’anxiété de séparation touche aussi les adultes.