 Aller au contenu
Société
Le coût du panier d'épicerie est en hausse

Inflation alimentaire: les effets des changements climatiques et des tarifs

par 98.5

0:00
7:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2025 16:43

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Inflation alimentaire: les effets des changements climatiques et des tarifs
Le coût du panier d'épicerie est en hausse de 27,1% depuis 5 ans. / Masakazu Tokashiki/ Adobe Stock

L’inflation alimentaire au Canada, mesurée par Statistique Canada, a fait grimper le panier d’épicerie de 27,1 % depuis cinq ans, avec des hausses marquées pour le café, les raisins, le bœuf et le jus d’orange. 

Qu'est-ce qui explique cette inflation persistante?

Existe-t-il des solutions pour les ménages à plus faibles revenus? 

Écoutez Pascal Thériault, économiste et agronome à l’Université McGill, répondre à ces questions, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp. 

«Dans le cas des épiciers, eux, ils nous vendent ce qu'on appelle sur la marge. Donc, si eux subissent une hausse de coûts, ils refilent la hausse de coût au consommateur. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs en pourcentage, leurs profits demeurent stables.»

Pascal Thériault, économiste et agronome

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Une bonne offre pour les agents de bord d'Air Canada?
Le Québec maintenant
Une bonne offre pour les agents de bord d'Air Canada?
0:00
7:34
«En faire une application cohérente qui va faire que les jeunes vont adhérer»
Le Québec maintenant
«En faire une application cohérente qui va faire que les jeunes vont adhérer»
0:00
8:56

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«L'automne 2025 s'annonce comme le vrai test du modèle Carney»
Premier passage à Montréal
«L'automne 2025 s'annonce comme le vrai test du modèle Carney»
«L'étau se resserre sur François Bonnardel» -Nathalie Normandeau
Commission Gallant
«L'étau se resserre sur François Bonnardel» -Nathalie Normandeau
Korine Coté de retour à l'animation en 2026
Gala Les Olivier
Korine Coté de retour à l'animation en 2026
Des tumeurs complètement éliminées par un vaccin chez des souris
Innovations concernant le cancer
Des tumeurs complètement éliminées par un vaccin chez des souris
«En faire une application cohérente qui va faire que les jeunes vont adhérer»
La vie sans cellulaire à l'école
«En faire une application cohérente qui va faire que les jeunes vont adhérer»
Les Blue Jays s'inclinent 2-1 contre les Pirates
Actualité sportive
Les Blue Jays s'inclinent 2-1 contre les Pirates
Une première pièce de théâtre pour François Pérusse
«Boulevard Pérusse»
Une première pièce de théâtre pour François Pérusse
Une bonne offre pour les agents de bord d'Air Canada?
Les membres du syndicat voteront dès le 27 août
Une bonne offre pour les agents de bord d'Air Canada?
La CAQ connaît une forte baisse de confiance
Sondage post élection partielle
La CAQ connaît une forte baisse de confiance
De Tim Hortons et St-Hubert à la haute gastronomie montréalaise
Le chef Marc-Olivier Frappier
De Tim Hortons et St-Hubert à la haute gastronomie montréalaise
«1,4 million de Canadiens ont raté un paiement de crédit au deuxième trimestre»
Jeunes de 36 ans et moins
«1,4 million de Canadiens ont raté un paiement de crédit au deuxième trimestre»
«Pas de soldats américains en Ukraine» -Valérie Beaudoin
Guerre Russie-Ukraine
«Pas de soldats américains en Ukraine» -Valérie Beaudoin
«C'est difficile d'aller chercher un élan deux fois en politique»
Poilievre de retour à la Chambre des Communes
«C'est difficile d'aller chercher un élan deux fois en politique»
Le remaniement ministériel peut-il relever la CAQ?
Une manoeuvre impopulaire, selon un sondage
Le remaniement ministériel peut-il relever la CAQ?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30