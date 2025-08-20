Le coût du panier d'épicerie est en hausse

L’inflation alimentaire au Canada, mesurée par Statistique Canada, a fait grimper le panier d’épicerie de 27,1 % depuis cinq ans, avec des hausses marquées pour le café, les raisins, le bœuf et le jus d’orange.

Qu'est-ce qui explique cette inflation persistante?

Existe-t-il des solutions pour les ménages à plus faibles revenus?

Écoutez Pascal Thériault, économiste et agronome à l’Université McGill, répondre à ces questions, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp.