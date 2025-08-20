Le coût du panier d'épicerie est en hausse

L’inflation alimentaire au Canada, mesurée par Statistique Canada, a fait grimper le panier d’épicerie de 27,1 % depuis cinq ans, avec des hausses marquées pour le café, les raisins, le bœuf et le jus d’orange.
Qu'est-ce qui explique cette inflation persistante?
Existe-t-il des solutions pour les ménages à plus faibles revenus?
Écoutez Pascal Thériault, économiste et agronome à l’Université McGill, répondre à ces questions, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Dans le cas des épiciers, eux, ils nous vendent ce qu'on appelle sur la marge. Donc, si eux subissent une hausse de coûts, ils refilent la hausse de coût au consommateur. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs en pourcentage, leurs profits demeurent stables.»