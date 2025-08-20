Les coûts de l'itinérance

Selon l'Union des municipalités du Québec, chaque personne itinérante a un coût annuel de 72 521$ en moyenne pour la collectivité, ce qui totalisera 450 millions d’ici 2027.

Ces coûts, directs et indirects, incluent la police, les services sociaux et le soutien communautaire.

Ils soulignent la nécessité d’investissements massifs en prévention, impliquant tous les paliers de gouvernement, alors que l’itinérance augmente dans des villes comme Montréal, Gatineau, Granby, Lévis et en Gaspésie.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, discuter de l'itinérance à La commission.