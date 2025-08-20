 Aller au contenu
Politique
Les coûts de l'itinérance

«Il faut investir massivement dans la prévention» -Guillaume Tremblay

par 98.5

0:00
9:14

Entendu dans

La commission

le 20 août 2025 14:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il faut investir massivement dans la prévention» -Guillaume Tremblay
Selon les dernières statistiques, il y aurait 10 000 personnes itinérantes recensées en 2023, dont près de la moitié ( 47% ) se trouve à Montréal. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Selon l'Union des municipalités du Québec, chaque personne itinérante a un coût annuel de 72 521$ en moyenne pour la collectivité, ce qui totalisera 450 millions d’ici 2027.

Ces coûts, directs et indirects, incluent la police, les services sociaux et le soutien communautaire.

Ils soulignent la nécessité d’investissements massifs en prévention, impliquant tous les paliers de gouvernement, alors que l’itinérance augmente dans des villes comme Montréal, Gatineau, Granby, Lévis et en Gaspésie.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, discuter de l'itinérance à La commission. 

«Si on n'agit pas collectivement, ça va nous coûter de plus en plus en plus cher. Donc, pour nous, c'est clair qu'il faut investir massivement dans la prévention. [...] On ne peut pas prendre tout ça sur les épaules des municipalités. Donc, pour nous, cette étude-là, elle vient démontrer, justement, que le gouvernement du Québec - et aussi le gouvernement d'Ottawa - doit prendre justement sa place et venir supporter les villes à cet égard là.»

Guillaume Tremblay, président de l’Union des municipalités du Québec

