En début d'émission, les Commissaires abordent deux nouvelles importantes concernant Air Canada: la compagnie s’engage à payer les vols de remplacement «raisonnables» pour les voyageurs qui ont dû se débrouiller seuls pendant la grève du 15 au 23 août; et l'entente de principe prévoyant jusqu’à 21,5 % d’augmentation pour les agents de bord.
Que penser du mot-clé «raisonnable» souligné par Air Canada comme condition de remboursement?
L’entente de principe convenue sera-t-elle approuvée par les agents de bord?
Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.
Autres sujets abordés:
- La congestion des pistes cyclables à Montréal;
- La condamnation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay, pour fraude électorale;
- La candidature de Jean-François Kacou à la mairie de Montréal;
- Les négociations difficiles entre Lucien Bouchard (pour les médecins spécialistes) et Christian Dubé.