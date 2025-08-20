En début d'émission, les Commissaires abordent deux nouvelles importantes concernant Air Canada: la compagnie s’engage à payer les vols de remplacement «raisonnables» pour les voyageurs qui ont dû se débrouiller seuls pendant la grève du 15 au 23 août; et l'entente de principe prévoyant jusqu’à 21,5 % d’augmentation pour les agents de bord.

Que penser du mot-clé «raisonnable» souligné par Air Canada comme condition de remboursement?

L’entente de principe convenue sera-t-elle approuvée par les agents de bord?

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

Autres sujets abordés: