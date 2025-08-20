 Aller au contenu
Économie
Air Canada

Entente de principe: sera-t-elle approuvée par les agents de bord?

par 98.5

0:00
16:39

Entendu dans

La commission

le 20 août 2025 12:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Entente de principe: sera-t-elle approuvée par les agents de bord?
La commission / Cogeco Média

En début d'émission, les Commissaires abordent deux nouvelles importantes concernant Air Canada: la compagnie s’engage à payer les vols de remplacement «raisonnables» pour les voyageurs qui ont dû se débrouiller seuls pendant la grève du 15 au 23 août; et l'entente de principe prévoyant jusqu’à 21,5 % d’augmentation pour les agents de bord. 

Que penser du mot-clé «raisonnable» souligné par Air Canada comme condition de remboursement?

L’entente de principe convenue sera-t-elle approuvée par les agents de bord?

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission

Autres sujets abordés: 

  • La congestion des pistes cyclables à Montréal; 
  • La condamnation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay, pour fraude électorale; 
  • La candidature de Jean-François Kacou à la mairie de Montréal;
  • Les négociations difficiles entre Lucien Bouchard (pour les médecins spécialistes) et Christian Dubé. 
