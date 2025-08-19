Le chef Marc-Olivier Frappier

Qui aurait pensé un jour que le fast-food pourrait contribuer à la haute gastronomie montréalaise?
Et pourtant...
Écoutez Marc-Olivier Frappier, chef et copropriétaire des restaurants Vin Mon Lapin et Rôtisserie La Lune avec Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Un chef montréalais très réputé a tout appris chez Tim Hortons et St-Hubert;
- Comment ces emplois ont influencé sa rigueur et sa gestion d’équipe;
- Il valorise la qualité des produits locaux, notamment la volaille de la ferme Antoine;
- Il privilégie l’expérience en salle à manger plutôt que la livraison via Uber Eats;
- Frappier aborde aussi les enjeux des "no shows" et des réservations et mentionne ses échanges enrichissants avec Jean-Pierre Léger, le fondateur de St-Hubert.