Dénigrer un ex-conjoint devant ses enfants ou inventer de fausses histoires pour miner leur relation est de moins en moins toléré par les tribunaux québécois. Ce phénomène porte le nom d’aliénation parentale.

En quelques mois, dans trois décisions distinctes, les tribunaux ont imposé des dommages et intérêts compensatoires à des parents – des pères, en l’occurrence – qui ont fait de l’aliénation parentale.

Écoutez l'avocate en droit de la famille, Sylvie Schirm, expliquer ce qu'est l'aliénation parentale et ses conséquences au micro de Catherine Beauchamp.