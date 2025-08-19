La population itinérante en hausse

La mairesse Valérie Plante et Pierre Lessard-Blais, maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et conseiller associé à l’itinérance, ont annoncé un investissement de 22,5 millions de dollars sur trois ans pour soutenir 39 organismes montréalais œuvrant auprès des personnes en situation d’itinérance.

Le financement met l’accent sur la prévisibilité, l’inclusion, la cohabitation, l’accompagnement juridique et des programmes comme TAPAJ.

Le plan prévoit aussi des navettes, des haltes-chaleur et des projets d’habitation modulaire à Blue Bonnets, Outremont et Notre-Dame-de-Grâce, tout en soulignant l’importance de nommer «un top gun de l'itinérance».

Écoutez à ce sujet Pierre Lessard-Blais, conseiller associé à l’itinérance et maire d'arrondissement, à La commission.