Elle a marqué une génération de Québécois

«On a un lien très émotif, les 18-34 ans et moi» -Annie Brocoli

par 98.5

le 19 août 2025 11:17

Marie-Eve Tremblay
«On a un lien très émotif, les 18-34 ans et moi» -Annie Brocoli
La comédienne Annie Grenier, mieux connue sous le nom d'Annie Brocoli a marqué l’enfance d'une génération de Québécois avec ses vidéos, chansons et personnages comme Germaine la grenouille végétarienne.

Écoutez Annie Brocoli en entrevue avec Marie-Eve Tremblay, mardi, à Radio textos.

L'artiste évoque la nostalgie persistante de son public, l’impact de la neurodiversité (dyslexie) sur sa créativité, et son désir de renouer avec ses anciens fans adultes, tout en poursuivant sa carrière sur scène, notamment dans La cage aux folles.

«Je pense qu'on a un lien très émotif, les 18-34 ans et moi [...] Ce que je comprends, c'est que c'est la première fois qu'ils sont nostalgiques [...] Je fais partie de leur première nostalgie, puis j'ai envie de les accompagner, j'ai envie qu'on continue à s'aimer. [...] On me dit parfois: "T'es tellement toute mon enfance." [...] Je suis très, très privilégiée.»

Annie Brocoli

