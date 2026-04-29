30e anniversaire de l'album iconique

Catherine Brisson présente les moments forts de la 37ᵉ édition des Francos de Montréal, qui se déroulera du 12 au 20 juin.

L'un des rendez-vous majeurs sera l'hommage symphonique pour le 30ᵉ anniversaire de l'album Le Dôme, un spectacle réalisé sans la présence de Jean Leloup, mais avec une nouvelle génération d'interprètes.

La programmation mise également sur la nostalgie avec Marie-Mai en ouverture et la chanteuse française Lorie.

Les amateurs de rap québécois pourront aussi célébrer les dix ans du mouvement avec Koriass et Loud.

Les deux tiers des spectacles seront accessibles gratuitement au centre-ville.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin.