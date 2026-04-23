Des annulations de vols à prévoir?

Avec la flambée des prix du pétrole, les compagnies aériennes choisissent de réduire l'offre de vols vers certaines destinations voyages et d'augmenter leurs prix.
Les voyageurs et voyageuses qui voudront se payer des billets d'avion prochainement devront porter une attention particulière aux surcharges sur le carburant que les compagnies aériennes sont en train de mettre en place.
Des consolidations (réductions), voire des annulations seraient même possibles prochainement en Europe, où il y aurait moins de carburant disponible.
Écoutez le président et cofondateur de Volenretard.ca, Jacob Charbonneau, et le vice-président de l’Association des agents de voyages du Québec, Eric Boissonneault, détailler le tout, jeudi, à Radio textos.
«Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que plus on s'y prend à l'avance, plus on peut avoir des meilleurs prix, surtout avec ce qui se passe avec le carburant. Donc, si on s'attend à avoir des hausses de prix de carburant au cours des prochaines semaines, prochains mois, on risque de payer plus cher.»
«Ce que je redoute, qui peut venir, c'est peut-être une consolidation des vols, exemple sur Paris. Si on met tous les transporteurs aériens, ensemble, il y a au moins six vols par jour vers Paris. Est-ce qu'on va en rester à six? Est-ce qu'il y aura une consolidation sur cinq ou quatre vols?»