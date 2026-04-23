Des annulations de vols à prévoir?

Avec la flambée des prix du pétrole, les compagnies aériennes choisissent de réduire l'offre de vols vers certaines destinations voyages et d'augmenter leurs prix.

Les voyageurs et voyageuses qui voudront se payer des billets d'avion prochainement devront porter une attention particulière aux surcharges sur le carburant que les compagnies aériennes sont en train de mettre en place.

Des consolidations (réductions), voire des annulations seraient même possibles prochainement en Europe, où il y aurait moins de carburant disponible.

Écoutez le président et cofondateur de Volenretard.ca, Jacob Charbonneau, et le vice-président de l’Association des agents de voyages du Québec, Eric Boissonneault, détailler le tout, jeudi, à Radio textos.