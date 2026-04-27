Maltraitance en résidence pour personnes âgées

Après des soupçons de mauvais traitements, Helen Michaud, une résidente de Québec, a installé une caméra dans la chambre de sa mère qui demeure en résidence pour personnes âgées.

Les preuves visuelles révélant certains abus et de la négligence soulèvent des questions sur la qualité des soins en résidence pour personnes âgées.

À 5800$ par mois pour une chambre dans ce RPA, devrait-on s'attendre à un service impeccable?

Écoutez Helen Michaud témoigner de l'expérience de sa famille ce matin, au micro de Patrick Lagacé