Suivi du duo à Coachella

L'apparition surprise la semaine dernière de Madonna avec Sabrina Carpenter à Coachella a une suite.
Les deux artistes avaient chanté Vogue, Like a Prayer et une nouvelle chanson, Bring Your Love.
Écoutez Catherine Beauchamp expliquer les suites de cette collaboration au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Bring Your Love sera disponible, vendredi;
- Taylor Swift a déposé trois demandes de marque auprès de l'Institut américain de la propriété intellectuelle pour protéger sa voix et son image contre l’intelligence artificielle;
- Le film biographique Michael, portant sur Michael Jackson, a réalisé un record au box-office avec 219 millions de dollars lors de son premier week-end mondial, surpassant Oppenheimer et Elvis.