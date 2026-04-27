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Suivi du duo à Coachella

Un extrait de Sabrina Carpenter et de Madonna à venir vendredi

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 avril 2026 16:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Un extrait de Sabrina Carpenter et de Madonna à venir vendredi
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'apparition surprise la semaine dernière de Madonna avec Sabrina Carpenter à Coachella a une suite.

Les deux artistes avaient chanté Vogue, Like a Prayer et une nouvelle chanson, Bring Your Love.

Écoutez Catherine Beauchamp expliquer les suites de cette collaboration au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Bring Your Love sera disponible, vendredi;
  • Taylor Swift a déposé trois demandes de marque auprès de l'Institut américain de la propriété intellectuelle pour protéger sa voix et son image contre l’intelligence artificielle;
  • Le film biographique Michael, portant sur Michael Jackson, a réalisé un record au box-office avec 219 millions de dollars lors de son premier week-end mondial, surpassant Oppenheimer et Elvis.

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