Politique provinciale
Fiasco SAAQclic

Une lanceuse d'alerte avait prévenu le gouvernement en 2017

par 98.5

0:00
11:46

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 août 2025 17:31

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Une lanceuse d'alerte avait prévenu le gouvernement en 2017
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Les ex-ministres des Transports sous Philippe Couillard, Laurent Lessard et André Fortin, sont venus témoigner la la Commission Gallant, lundi, durant laquelle on a appris l'existence d’une lettre de lanceuse d’alerte dénonçant Karl Malenfant (SAAQ) pour favoritisme et manquements éthiques en 2017, ce qui a mené à une enquête de l’UPAC. 

Écoutez Nathalie Normandeau résumer le tout et commenter l'histoire au micro de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.

Autre sujet discuté:

Les négociations entre le gouvernement Legault, Christian Dubé, Sonia Lebel et les fédérations de médecins concernant la loi 106 sont dans l'impasse.

