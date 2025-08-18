Réaction à la ministre Déry

Lundi matin, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau scolaire révélaient qu'«il est impossible d'entamer cette année scolaire sans parler des impacts majeurs qu'engendre l'instabilité du financement».

Catherine Beauchamp a reçu la ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Déry, pour en discuter.

Au collégial, comment la rentrée se déroulera-t-elle, dans les prochains jours?

Quel est leur plus grand besoin du personnel, alors qu’ils entament cette nouvelle année scolaire dans un contexte de coupures budgétaires?

Écoutez Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, en discuter, lundi, au micro du Québec maintenant.