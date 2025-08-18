Coupes dans l'éducation

Certains cégeps reprennent leurs cours dès lundi à travers le Québec. Cette rentrée arrive avec ses défis. Nous avons appris en mai que le réseau collégial subira des compressions de 151 M$ en 2025-2026.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) - et ses fédérations du réseau scolaire - dénonce ces compressions et juge que des réinvestissements en éducation annoncés cet été - quand le ministre Drainville a reculé - ne sont tout simplement pas suffisants.

Écoutez la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, faire le point sur la situation, au micro de Catherine Beauchamp.

La ministre est consciente du problème, mais elle nuance la situation.