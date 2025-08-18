Rencontres pour la paix en Ukraine

Donald Trump et Volodymyr Zelensky tentent aujourd’hui - dans une rencontre cruciale - de rapprocher leurs visions très éloignées sur la paix en Ukraine, où la Russie continue ses frappes meurtrières.

Trump a répété qu’il veut organiser une réunion à trois avec le président russe Vladimir Poutine.

Le conflit perdure depuis près de 4 ans: sommes-nous sur le point de faire un grand pas vers la paix?

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, à ce sujet lundi.