Rencontres pour la paix en Ukraine

Donald Trump et Volodymyr Zelensky tentent aujourd’hui - dans une rencontre cruciale - de rapprocher leurs visions très éloignées sur la paix en Ukraine, où la Russie continue ses frappes meurtrières.
Trump a répété qu’il veut organiser une réunion à trois avec le président russe Vladimir Poutine.
Le conflit perdure depuis près de 4 ans: sommes-nous sur le point de faire un grand pas vers la paix?
Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, à ce sujet lundi.
«Les Européens sont quand même restés tous très polis et très gentils, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme devant ce qui se passe. On salue le roi de la jungle, c'est à dire Donald, mais il n'y a pas véritablement d'engouement face à ce qui se passe.»