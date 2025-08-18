Évoquant l’article 107 du Code du travail, la ministre fédérale du Travail, Patty Hajdu, et le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) ont exigé le retour au travail des agents de bord d’Air Canada.

Ces derniers ont refusé, invoquant leur volonté d’entamer « de véritables négociations » avec l’employeur et contestant l’« inconstitutionnalité » de l’article 107.

Écoutez l'avocat en droit du travail, Me Marc Boudreau, commenter le conflit à Air Canada d'un point de vue juridique.