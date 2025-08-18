Évoquant l’article 107 du Code du travail, la ministre fédérale du Travail, Patty Hajdu, et le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) ont exigé le retour au travail des agents de bord d’Air Canada.
Ces derniers ont refusé, invoquant leur volonté d’entamer « de véritables négociations » avec l’employeur et contestant l’« inconstitutionnalité » de l’article 107.
Écoutez l'avocat en droit du travail, Me Marc Boudreau, commenter le conflit à Air Canada d'un point de vue juridique.
«Je crois aussi que l'article 107 est inconstitutionnel (...) Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en 2015, la Cour suprême du Canada est venue baliser de façon très claire le droit de grève. Dans l’arrêt Saskatchewan, elle a affirmé que le droit de grève et le droit d’association sont fondamentaux. Un gouvernement ne peut, ou ne devrait, intervenir que si la santé et la sécurité de la population sont menacées — et non en raison d’un impact économique, aussi important soit-il.»