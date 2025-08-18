Conflit entre Québec et les Omnipraticiens

Les négociations entre les omnipraticiens et le gouvernement avancent à pas de tortue. Le projet de loi 106, qui permettrait au ministre de modifier unilatéralement la rémunération liée à la performance, passe mal auprès de la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ).

