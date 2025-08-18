Conflit entre Québec et les Omnipraticiens

Les négociations entre les omnipraticiens et le gouvernement avancent à pas de tortue. Le projet de loi 106, qui permettrait au ministre de modifier unilatéralement la rémunération liée à la performance, passe mal auprès de la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ).
Écoutez l'ex-ministre de la santé, Gaétan Barrette, commenter le dossier à La commission.
«Cette négociation peut se régler si les deux parties mettent de l’eau dans leur vin. Le ministre peut s’adapter, et on comprend, d’après les propos de François Legault, qu’il attend depuis 25 ans de mettre les médecins au pas. Ils ne veulent pas reculer et veulent faire un cas d’espèce en année électorale. De leur côté, les médecins disent : “Pour un groupe donné, regardez, nous avons des gens à temps partiel, mais qui sommes-nous pour imposer le temps plein?” Ils estiment qu’on devrait plutôt promouvoir le temps plein et accepter qu’il y ait des conséquences.»
Un sondage du ministère de la Santé montre que 69 % de la population appuie un resserrement des conditions pour les médecins.