Société
Intervention d'Ottawa dans le conflit

Retour des activités chez Air Canada: plus de 700 vols sont à reprendre

par 98.5

0:00
13:34

Entendu dans

Même le week-end

le 17 août 2025 07:52

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Retour des activités chez Air Canada: plus de 700 vols sont à reprendre
Une femme et son enfant passe devant un bureau d'Air Canada, dans l'aéroport de Vancouver; l'entreprise a annoncé qu’elle reprendra ses vols dimanche, après l’intervention du gouvernement fédéral. / La Presse Canadienne

Air Canada a annoncé qu’elle reprendra ses vols dimanche, après l’intervention du gouvernement fédéral, qui a imposé l’arbitrage afin de mettre fin à la grève déclenchée la veille par les agents de bord du transporteur.

Le conflit avait aussi entraîné un lock-out de la part de la direction de la compagnie aérienne.

La grève aura duré moins de 12 heures avant que le gouvernement n’ordonne un retour au travail. Le Conseil canadien des relations industrielles a exigé la reprise des opérations dès 14h, dimanche.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Zachariel Cossette-LeBlanc ainsi que John Gradek, expert en aviation à l’Université McGill, à l'émission Même le week-end.

L'intervention fédérale vise à limiter les perturbations pour les voyageurs. Le dossier sera désormais réglé par un processus d’arbitrage obligatoire.

Air Canada transporte 130 000 passagers par jour. L'entreprise a plus de 10 000 employés.

RECTIFICATIF

Depuis la publication de cette entrevue, dimanche matin, le Syndicat canadien de la fonction publique a annoncé - quelques heures plus tard - qu'il contestera les ordonnances obligeant les agents de bord syndiqués d'Air Canada à retourner au travail.

Ainsi, la grève des agents de bord d’Air Canada se poursuit malgré la décision de la ministre fédérale de l'Emploi d’imposer un retour au travail via l’article 107.

