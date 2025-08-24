 Aller au contenu
Longue pause du groupe Alfa Rococo: «On n'avait pas envie de parler de pandémie»

le 24 août 2025 10:54

Longue pause du groupe Alfa Rococo: «On n'avait pas envie de parler de pandémie»
Au Club du dimanche, l’animatrice Valérie Beaudoin s’entretient avec Alfa Rococo, le duo musical et amoureux, composé de David Bussières et Justine Laberge.

Le couple revient sur sa carrière de 20 ans dans la scène musicale québécoise, évoquant la pause de six ans entre les albums Nos cœurs ensemble et Fais-moi rêver, causée par la pandémie et la parentalité.

Écoutez David Bussières et Justine Laberge aborder plusieurs sujets avec toute l'équipe de Même le week-end au Club du dimanche.

«On n'avait pas envie de parler de pandémie sur un disque, fait qu'on a attendu que ça passe. J'ai eu des enfants pendant que notre carrière était en pleine effervescence - j'ai fait des shows jusqu'à huit mois et demi enceinte [...] C'était quand même compliqué. À notre deuxième enfant, même chose. Donc on n'a jamais arrêté. Fait que là, [avec la pause de la pandémie], on dirait qu'on a profité de ces moments-là en famille.»

Justine Laberge

