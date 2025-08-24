Au Club du dimanche, l’animatrice Valérie Beaudoin s’entretient avec Alfa Rococo, le duo musical et amoureux, composé de David Bussières et Justine Laberge.

Le couple revient sur sa carrière de 20 ans dans la scène musicale québécoise, évoquant la pause de six ans entre les albums Nos cœurs ensemble et Fais-moi rêver, causée par la pandémie et la parentalité.

Écoutez David Bussières et Justine Laberge aborder plusieurs sujets avec toute l'équipe de Même le week-end au Club du dimanche.