Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a effectué une visite surprise à Kyiv dimanche, afin de souligner le Jour de l'indépendance de l'Ukraine.
Il s'agit de sa première visite dans ce pays durement frappé par la guerre avec la Russie.
«Il présente un plan de 2 milliards d'aide humanitaire, d'aide financière et veut démontrer que le Canada doit avoir sa place dans les négociations [...] C'est aussi une visite diplomatique qui survient alors qu'on a cette chicane de voisins avec les États-Unis. On veut peut-être se rapprocher davantage des Européens. On sait qu'il y aura aussi des ententes commerciales qu'on voudra négocier éventuellement.»
Le chef libéral poursuivra ensuite son séjour européen avec des arrêts en Pologne, en Allemagne et en Lettonie.
