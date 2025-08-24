Chronique épicurienne

Ce sont maintenant près de 1300 fromages qui sont produits au Québec, loin devant l'Ontario, deuxième province canadienne, qui fabrique autour de 400 produits.

Cette diversité fromagère a explosé depuis la fin des années 90.

Écoutez Yannick Achim, fromager et propriétaire de Yannick Fromagerie, en discuter avec toute l'équipe de Même le week-end, dimanche.

