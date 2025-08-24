Chronique épicurienne

Ce sont maintenant près de 1300 fromages qui sont produits au Québec, loin devant l'Ontario, deuxième province canadienne, qui fabrique autour de 400 produits.
Cette diversité fromagère a explosé depuis la fin des années 90.
Écoutez Yannick Achim, fromager et propriétaire de Yannick Fromagerie, en discuter avec toute l'équipe de Même le week-end, dimanche.
Les sujets abordés
- Diversité et particularités des fromages au Québec;
- Comment se positionne-t-on dans le monde fromager?;
- La performance des fromages du Québec dans les différents concours;
- Les suggestions découvertes de Yannick Achim.