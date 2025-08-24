Visite surprise de Mark Carney à Kyiv

Quel message souhaite envoyer le premier ministre canadien, Mark Carney, en visitant l'Ukraine?
Écoutez François Audet, de l’observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire, réagir à ce geste diplomatique, dimanche, à Même le week-end.
«Ça permet au Canada et au premier ministre, en fait, de remettre le pied un peu dans la porte de cette coalition qui soutient l'Ukraine [...] Le Canada est parmi les cinq plus grands donateurs, financiers, militaires et humanitaires en Ukraine. Alors, c'est tout à fait normal et légitime qu'on s'assure que notre parole soit là quand les conversations sont importantes...»
Autre sujet abordé
- L'état de famine à Gaza est à son niveau le plus élevé, malgré ce qu'en dit Israël.