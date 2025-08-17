Le syndicat contestera la décision du gouvernement

La grève des agents de bord d’Air Canada se poursuit malgré la décision de la ministre fédérale de l’Emploi d’imposer aux agents de bord un retour au travail via l’article 107.

Le Syndicat canadien de la fonction publique a annoncé dimanche matin qu'il contestera les ordonnances obligeant les travailleurs syndiqués du transporteur aérien à retourner au travail.

La direction d’Air Canada avait prévenu que les agents de bord seraient de retour au travail à 14h dimanche. Les vols devaient donc reprendre en soirée.

Plusieurs rassemblements en soutien aux agents de bord ont lieu dans l'ensemble du pays, dont une manifestation devant le siège social d'Air Canada à Montréal.

Le syndicat accuse le gouvernement fédéral et Air Canada d’alimenter artificiellement le conflit, dénonçant l’absence de négociations réelles.

