 Aller au contenu
Société
Le syndicat contestera la décision du gouvernement

Air Canada: la grève se poursuit malgré l'ordonnance du fédéral

par 98.5

0:00
5:41

Entendu dans

Même le week-end

le 17 août 2025 10:52

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Air Canada: la grève se poursuit malgré l'ordonnance du fédéral
Les employés d'Air Canada et les membres du syndicat manifestent devant le siège social d'Air Canada à Montréal, dimanche, après que le gouvernement fédéral soit intervenu dans le conflit de travail entre la compagnie aérienne et le syndicat représentant ses agents de bord, ordonnant un arbitrage exécutoire et la reprise des activités. / LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

La grève des agents de bord d’Air Canada se poursuit malgré la décision de la ministre fédérale de l’Emploi d’imposer aux agents de bord un retour au travail via l’article 107. 

Le Syndicat canadien de la fonction publique a annoncé dimanche matin qu'il contestera les ordonnances obligeant les travailleurs syndiqués du transporteur aérien à retourner au travail.

La direction d’Air Canada avait prévenu que les agents de bord seraient de retour au travail à 14h dimanche. Les vols devaient donc reprendre en soirée.

Plusieurs rassemblements en soutien aux agents de bord ont lieu dans l'ensemble du pays, dont une manifestation devant le siège social d'Air Canada à Montréal.

Le syndicat accuse le gouvernement fédéral et Air Canada d’alimenter artificiellement le conflit, dénonçant l’absence de négociations réelles.

Écoutez les détails fournis par Zachariel Cossette-LeBlanc, journaliste de Cogeco Nouvelles, à l’émission Même le week-end.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Nos bassins et cours d’eau sont-ils en danger?
Même le week-end
Nos bassins et cours d’eau sont-ils en danger?
0:00
10:03
Activités familiales: cerfs-volants, spéléologie et dinausores
Même le week-end
Activités familiales: cerfs-volants, spéléologie et dinausores
0:00
4:03

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Quels sont les bienfaits du populaire kombucha?
Boisson fermentée à base de thé sucré
Quels sont les bienfaits du populaire kombucha?
«Ça fait 20 ans que je roule des makis» -Geneviève Everell, alias Miss Sushi
Club du dimanche
«Ça fait 20 ans que je roule des makis» -Geneviève Everell, alias Miss Sushi
Activités familiales: cerfs-volants, spéléologie et dinausores
Au cours de l'été
Activités familiales: cerfs-volants, spéléologie et dinausores
Musique: l'extrême popularité du jeu de société Hitster
Déjà vendu dans une cinquantaine de pays
Musique: l'extrême popularité du jeu de société Hitster
Le chef Oussama Ben Tanfous cuisine du poulet en formule brunch...
Chronique épicurienne
Le chef Oussama Ben Tanfous cuisine du poulet en formule brunch...
Intervention d’Ottawa dans le conflit chez Air Canada: «C'est une aberration»
La ministre ordonne le retour au travail
Intervention d’Ottawa dans le conflit chez Air Canada: «C'est une aberration»
La géolocalisation entre partenaires: les bons côtés et les dérives...
Une pratique répandue au Québec
La géolocalisation entre partenaires: les bons côtés et les dérives...
«Neuville, une magnifique petite ville à 20 minurtes de Québec»
Chronique Arpents verts
«Neuville, une magnifique petite ville à 20 minurtes de Québec»
Nos bassins et cours d’eau sont-ils en danger?
L'eau potable, un problème grandissant au Québec
Nos bassins et cours d’eau sont-ils en danger?
Loyer: une personne sur trois débourse au moins 50% de son revenu
Plusieurs Canadiens sont au bout de la corde
Loyer: une personne sur trois débourse au moins 50% de son revenu
Partielle en Alberta: «C’est l’ampleur de la victoire qui importe à Poilievre»
Le chef joue-t-il son poste au PCC?
Partielle en Alberta: «C’est l’ampleur de la victoire qui importe à Poilievre»
Au Québec, que faire avec nos vêtements que l’on veut donner?
Usagés, mais dans un état acceptables
Au Québec, que faire avec nos vêtements que l’on veut donner?
Montreal Tournoi Beach Pro Tour: «C'est un bel élan dans la métropole»
Volleyball de plage
Montreal Tournoi Beach Pro Tour: «C'est un bel élan dans la métropole»
Retour des activités chez Air Canada: plus de 700 vols sont à reprendre
Intervention d'Ottawa dans le conflit
Retour des activités chez Air Canada: plus de 700 vols sont à reprendre
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00