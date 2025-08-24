 Aller au contenu
Compressions budgétaires de Trump en recherche

Santé publique: «On va finir par subir les contrecoups des coupures massives»

le 24 août 2025 08:37

Valérie Beaudoin
Santé publique: «On va finir par subir les contrecoups des coupures massives»
Les coupures massives dans la recherche et la santé publique, effectuées aux États-Unis sous l’administration Trump, auront des répercussions jusqu'ici. / mojo_cp / Adobe Stock

Les coupures massives dans la recherche et la santé publique, effectuées aux États-Unis sous l’administration Trump, auront des répercussions jusqu'ici.

Ces compressions, notamment via l'agence de développement USAID et la FDA, touchent notamment la recherche sur les vaccins et le cancer.

Elles menacent la santé mondiale et québécoise, accentuent la désinformation, et obligent le Québec, le Canada et l’Europe à renforcer leur coopération et leur investissement en santé publique internationale.

Écoutez Pierre-Gerlier Forest, président-directeur général de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), faire le point sur cette vaste question à Même le week-end.

«L'influence des États-Unis sur notre vie, elle est partout, et on va finir par subir, nous aussi, les contrecoups des coupures massives que le président Trump et son administration ont fait en matière de santé publique.»

Pierre-Gerlier Forest

