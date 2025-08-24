Giga chantier de 900 M$

Dimanche, dans La Presse, Alexandre Pratt s’intéresse au Stade olympique, son histoire, son avenir et à Joëlle Brodeur, PDG du Parc Olympique, ce monument signature de Montréal.
Les beaux jours du Stade olympique sont-ils chose du passé?
«Le point d'interrogation, c'est qui va occuper le stade à partir de 2028? [...] Leur objectif, c'est d'avoir une ou deux équipes sportives. Alors si on fait le compte, il n'y a pas 1000 possibilités. La plus évidente, c'est le CF Montréal parce que la MLS envisage de déplacer son calendrier et de jouer des matchs de décembre à mars. Ça, c'est pas possible au Stade Saputo, c'est pas un stade qui est hivernal, donc ça pourrait être un des locataires du Stade olympique éventuellement.»