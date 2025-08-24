Après plusieurs décennies

Au moment d'écrire ces lignes, dimanche, près de 19 000 personnes avaient signé la pétition afin de sauver le doublage québécois de la série Les Simpson, Family Guy et American Dad.
Écoutez Bernard Fortin, voix québécoise de Ned Flanders, discuter de cette pétition, dimanche, à Même le week-end.
«J'aurais aimé ça qu'on me dise qu'il y avait peut-être une dernière émission, que je la savoure, que je sache d'emblée, en amont, que Teletoon avait des problèmes financiers, puis que Disney a décidé de tirer la plogue. Dites-nous le, avertissez-nous un an à l'avance qu'on savoure puis qu'on termine le projet avec cœur et avec peine.»
Celui qui prête aussi sa voix au Chef Wiggum et au Révérend Lovejoy souligne l’importance culturelle du doublage québécois, les références locales et l’impact générationnel de la série.