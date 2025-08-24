Les dessous de la populaire téléréalité

La docusérie Qui perd gagne : Le poids de la série (Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser) explore les coulisses de la très populaire téléréalité américaine The Biggest Loser.

Les trois épisodes, disponibles sur Netflix, mettent en lumière les pratiques dangereuses imposées aux candidats (régimes extrêmes, entraînements excessifs, contrats signés sous pression), les conséquences sur la santé (coma, troubles alimentaires, reprise de poids), et les responsabilités des entraîneurs, ainsi que des producteurs.

Le documentaire remet en question l’éthique de la téléréalité et son impact sur les participants.

