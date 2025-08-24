 Aller au contenu
Télé
Les dessous de la populaire téléréalité

«Qui perd gagne : Le poids de la série» sur Netflix: «C'est déroutant»

par 98.5

0:00
9:34

Entendu dans

Même le week-end

le 24 août 2025 09:51

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Caroline Legault
Caroline Legault
«Qui perd gagne : Le poids de la série» sur Netflix: «C'est déroutant»
Caroline Legault / Cogeco Média

La docusérie Qui perd gagne : Le poids de la série (Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser) explore les coulisses de la très populaire téléréalité américaine The Biggest Loser.

Les trois épisodes, disponibles sur Netflix, mettent en lumière les pratiques dangereuses imposées aux candidats (régimes extrêmes, entraînements excessifs, contrats signés sous pression), les conséquences sur la santé (coma, troubles alimentaires, reprise de poids), et les responsabilités des entraîneurs, ainsi que des producteurs. 

Le documentaire remet en question l’éthique de la téléréalité et son impact sur les participants.

Écoutez la critique de la chroniqueuse Caroline Legault, dimanche, à Même le week-end.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

OD Chypre: «Ça va rebondir dès les premières minutes» -Julie Snyder
Le Québec maintenant
OD Chypre: «Ça va rebondir dès les premières minutes» -Julie Snyder
0:00
7:34
«Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant» -Alexandre Pratt
Les amateurs de sports
«Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant» -Alexandre Pratt
0:00
10:13

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Longue pause du groupe Alfa Rococo: «On n'avait pas envie de parler de pandémie»
Club du dimanche
Longue pause du groupe Alfa Rococo: «On n'avait pas envie de parler de pandémie»
«On recommande de laver les draps 1 à 2 fois par semaine»
À quelle fréquence lavez-vous vos draps?
«On recommande de laver les draps 1 à 2 fois par semaine»
«C'est vraiment spectaculaire toute cette diversité fromagère au Québec»
Chronique épicurienne
«C'est vraiment spectaculaire toute cette diversité fromagère au Québec»
Fin du doublage québécois des Simpson: «Ça me fait de la peine»
Après plusieurs décennies
Fin du doublage québécois des Simpson: «Ça me fait de la peine»
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans: «Autrefois, c'était un village de pilotes»
Chronique Arpents verts
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans: «Autrefois, c'était un village de pilotes»
«Remettre le pied dans la porte de cette coalition qui soutient l'Ukraine»
Visite surprise de Mark Carney à Kyiv
«Remettre le pied dans la porte de cette coalition qui soutient l'Ukraine»
Stade olympique: «L'objectif, c'est d'avoir une ou deux équipes sportives»
Giga chantier de 900 M$
Stade olympique: «L'objectif, c'est d'avoir une ou deux équipes sportives»
Entente de principe: «De plus en plus de grogne chez les agents de bord»
Le conflit à Air Canada pourrait-il se poursuivre?
Entente de principe: «De plus en plus de grogne chez les agents de bord»
Santé publique: «On va finir par subir les contrecoups des coupures massives»
Compressions budgétaires de Trump en recherche
Santé publique: «On va finir par subir les contrecoups des coupures massives»
«Les gauchers, c'est entre 3 et 15 % de la population mondiale»
Les gauchers sont-ils plus créatifs?
«Les gauchers, c'est entre 3 et 15 % de la population mondiale»
Le CF Montréal triomphe sous les yeux d'Ivan Jaime
Au stade Saputo
Le CF Montréal triomphe sous les yeux d'Ivan Jaime
Héma-Québec lance un appel aux dons de sang
Creux pendant la période estivale
Héma-Québec lance un appel aux dons de sang
Mark Carney rencontre Volodymyr Zelensky en Ukraine
À Kyiv
Mark Carney rencontre Volodymyr Zelensky en Ukraine
Comment s'assurer du bien-être de nos animaux pendant les températures chaudes?
Chronique expert
Comment s'assurer du bien-être de nos animaux pendant les températures chaudes?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Musique
En direct
Musique
En ondes jusqu’à 00:00