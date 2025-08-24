 Aller au contenu
Économie
Le conflit à Air Canada pourrait-il se poursuivre?

Entente de principe: «De plus en plus de grogne chez les agents de bord»

le 24 août 2025 08:43

François Gagnon
Valérie Beaudoin
Les agents de bord pourraient voter contre l'entente de principe conclue entre leur syndicat et Air Canada.

La non-rémunération du travail au sol serait encore un enjeu sensible qui pourrait relancer le conflit entre le transporteur et ses employés.

«Qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Il y a de plus en plus de grogne au sein des agents de bord, et ils ont peut-être raison sur certains points d'ailleurs [...] Parce que c'est pas tout le travail au sol qui va être rémunéré. [Dans l'entente de principe] on dit que ça commence à 50 % puis ça va se rendre jusqu'à 70 % pour les quatre prochaines années.»

François Gagnon

  •  Retrait des tarifs douaniers canadiens sur les produits américains couverts par l'ACEUM: quels seront les effets?
