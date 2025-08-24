Le CF Montréal (5-8-15) a défait le FC Austin (9-8-9) 3 à 2 au stade Saputo samedi soir.

Le onze montréalais signe son premier gain depuis le 29 juillet.

Le nouveau joueur désigné du club, Ivan Jaime, a été présenté à la foule pendant la demie.

Le CFM a rendez-vous contre le Toronto FC samedi prochain.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril en discuter avec Valérie Beaudoin et Evelyne Audet dimanche.

