Politique
Grève des agents de bord d'Air Canada

La ministre de l’Emploi ordonne la reprise des vols d'Air Canada

par 98.5 | Modifié le 16 août 2025 à 13:40

La ministre de l’Emploi, Patty Hadju, ordonne la reprise des vols d'Air Canada. / Sammy Kogan/La Presse canadienne

Le gouvernement fédéral intervient dans le conflit à Air Canada.

La ministre de l’Emploi, Patty Hadju, a ordonné samedi midi aux agents de bord de retourner au travail. Elle ordonne aussi aux parties d'entamer un processus d'arbitrage, ce que le syndicat refusait.

La décision survient après le déclenchement d’une grève samedi, vers 1h du matin, suivie d’un lock-out décrété par la compagnie aérienne. 

Tous les vols d’Air Canada et d’Air Canada Rouge ont été annulés, affectant environ 130 000 passagers par jour, tandis que les vols d’Air Canada Express, opérés par des transporteurs tiers, n'ont pas été touchés.

Le Conseil canadien des relations industrielles doit maintenant établir un échéancier pour la reprise des vols dans les 24 à 48 heures. 

Toutefois, selon la ministre, le retour complet des opérations pourrait prendre entre cinq et dix jours. 

Patty Hajdu défend sa décision en affirmant que les Canadiens ont déjà fait beaucoup de sacrifices dans un contexte économique difficile et que ce conflit ajoutait au fardeau des voyageurs.

