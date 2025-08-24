Dans le cadre de la chronique Arpents verts, dimanche, l’animatrice Valérie Beaudoin s’entretient avec Jean Lapointe, maire de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

Chaque week-end, cette chronique met en valeur des villages et villes du Québec.

Écoutez Jean Lapointe expliquer pourquoi son village de 1000 âmes vaut le détour, dimanche à Même le week-end.

Le maire met de l'avant le patrimoine de Saint-Jean, ancien village de pilotes du fleuve Saint-Laurent, ses commerces, ainis que le manoir et l'église qui ont été construits en 1734.