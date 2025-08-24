Creux pendant la période estivale

Héma-Québec a lancé un appel aux dons de sang dimanche.
L'organisme souligne que seulement 3% des Québécois sont des donneurs et qu'un creux est observé durant la période estivale.
Écoutez la porte-parole, Josée Larrivée, en discuter avec Valérie Beaudoin et l'équipe de Même le week-end, dimanche.
«L'été, les Québécois partent en vacances, mais je pense que les vacances estivales tirent à leur fin pour plusieurs d'entre nous. C'est le temps de reprendre la routine. Puis on souhaite que le don de sang en fasse partie bien sûr.»