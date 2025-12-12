 Aller au contenu
Hockey
Hockey des Canadiens

Face aux Rangers: «Je serais tenté de revenir avec Fowler»

par 98.5

0:00
8:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 décembre 2025 09:06

Avec

Catherine Brisson
Dany Dubé
Face aux Rangers: «Je serais tenté de revenir avec Fowler»
Dany Dubé / Cogeco Média

À son baptême dans la LNH, jeudi soir, le gardien Jacob Fowler a repoussé 33 rondelles en route, permettant une victoire 4-2 des Canadiens face aux Penguins à Pittsburgh.

Le prochain match des hommes de Martin St-Louis aura lieu samedi soir, face aux Rangers, à New York.

Faut-il donner un deuxième départ de suite à Jacob Fowler?

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Dany Dubé, en discuter avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.

