Hockey des Canadiens

À son baptême dans la LNH, jeudi soir, le gardien Jacob Fowler a repoussé 33 rondelles en route, permettant une victoire 4-2 des Canadiens face aux Penguins à Pittsburgh.

Le prochain match des hommes de Martin St-Louis aura lieu samedi soir, face aux Rangers, à New York.

Faut-il donner un deuxième départ de suite à Jacob Fowler?

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Dany Dubé, en discuter avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.