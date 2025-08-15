 Aller au contenu
Société
L'ouvrage célèbre ses 25 ans

«L'Annuel de l'automobile est souvent le premier livre que les garçons lisent»

par 98.5

0:00
14:00

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 août 2025 17:30

Avec

Catherine Beauchamp
Benoit Charette
Benoit Charette
Benoit Charette

et autres

Benoit Charette / Cogeco Média

L’Annuel de l’automobile célèbre son 25e anniversaire. L'édition 2026 comporte l'analyse de 289 véhicules sur 736 pages. 

Qu’est-ce qui explique le succès de cet ouvrage?

Écoutez Benoît Charette, chroniqueur automobile, auteur de L’Annuel de l’automobile 2026 et animateur du balado Ça tient la route, au micro de Québec Maintenant.

Parmi les sujets abordés:

  • On décortique le succès de L'Annuel de l'automobile;
  • Comment Benoît Charette est devenu l'une des références du monde de l'automobile?
  • Les premières voitures des membres de l'équipe.
