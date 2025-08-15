Vie de couple hétérosexuel

Le mankeeping, c'est un concept popularisé par Angelica Ferreira, désignant la charge mentale invisible assumée par les femmes dans les couples hétérosexuels, notamment l’organisation des activités sociales et le soutien émotionnel.

Ce phénomène, relayé par des articles du New York Times et du New York Post, est accentué par l’isolement social des hommes (15 % sans amis proches en 2021) et soulève des enjeux d’injustice, d’épuisement et de pression culturelle sur les femmes.

Comment en sommes-nous arrivés là? Existe-t-il des solutions?

Écoutez la journaliste et collaboratrice au 98,5, Maude Goyer, en discuter avec Catherine Beauchamp, vendredi, au Québec maintenant.