Le Québec maintenant

le 15 août 2025 16:32

Catherine Beauchamp
Jeff Bezos souhaite que son épouse obtienne un rôle dans le nouveau James Bond
Lauren Sanchez lors de son marriage avec le milliardaire Jeff Bezos à Venise. / AP Photo/Luca Bruno

Jeff Bezos souhaiterait que son épouse, Lauren Sanchez, décroche un rôle de James Bond girl dans le prochain film de la franchise, réalisé par Denis Villeneuve et produit par MGM, une filiale d’Amazon.

Cette rumeur survient alors que le budget — estimé à 250 millions de dollars — et le scénario sont encore en négociation.

Écoutez Henry Arnaud commenter la nouvelle qui fait beaucoup jaser à Los Angeles. 

«Denis Villeneuve ne s'est pas du tout exprimé sur ce sujet, qui reste une rumeur, mais qui en même temps ne surprend personne ici à Hollywood, parce que Lauren Sanchez était journaliste, elle a pas mal travaillé dans le milieu du cinéma à Hollywood.»

Henry Arnaud

«Denis, ce n’est pas un gars de compromis, dans le sens où c’est un homme d’équipe. C’est quelqu’un d’ouvert aux idées, qui aime évoluer avec son équipe. Il est capable d’en prendre, d’accepter les commentaires, mais pas de se faire imposer des choses. J’ai du mal à croire qu’il va accepter ça.»

Catherine Beauchamp

