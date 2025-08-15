Jeff Bezos souhaiterait que son épouse, Lauren Sanchez, décroche un rôle de James Bond girl dans le prochain film de la franchise, réalisé par Denis Villeneuve et produit par MGM, une filiale d’Amazon.

Cette rumeur survient alors que le budget — estimé à 250 millions de dollars — et le scénario sont encore en négociation.

