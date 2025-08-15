Le président américain, Donald Trump, rencontre le président russe, Vladimir Poutine, en Alaska ce vendredi pour un sommet crucial qui pourrait déterminer non seulement l'évolution de la guerre en Ukraine, mais aussi l'avenir de la sécurité européenne.

Les deux dirigeants sont arrivés en après-midi sur les lieux de la rencontre.

Peu après l'atterrissage d'Air Force One, le président Trump a dit vouloir parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine avec Vladimir Poutine aujourd'hui, et vouloir ainsi «arrêter les tueries».

Donald Trump espère même un cessez-le-feu aujourd’hui.

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin aborder ces heures de vérité où tout peut arriver, vendredi après-midi, à l'émission de Catherine Beauchamp.

Le sommet doit durer entre 6 et 7 heures, selon le Kremlin.

Rappelons aussi que cette rencontre se déroule sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky.