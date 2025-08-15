La commission

Hillary Clinton affirme qu'elle soumettra le nom de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix s'il parvient à mettre fin à la guerre en Ukraine sans qu'elle doive céder du territoire.

L'adversaire du président américain à l'élection présidentielle de 2016 l'a écrit sur X, en joignant un extrait d'un balado où elle discute de la rencontre entre les présidents Trump et Poutine vendredi en Alaska.

