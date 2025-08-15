Boycottage des produits américains

Le journaliste à Radio-Canada, Thomas Gerbet, révèle que la SAQ détient 27 millions de dollars de vins et spiritueux américains invendus, qui ont engendré 500 000$ de coûts d’entreposage entre mars et juin 2025, suite à un boycottage partagé par le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les solutions comme une vente au rabais, des dons à des fondations hospitalières ou la liquidation, tandis que la SAQ refuse de commenter.

Autre sujet traité: