Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer sur une base militaire américaine à Anchorage, en Alaska, vendredi après-midi.

La rencontre vise à avancer vers une issue à la guerre en Ukraine.

Le Kremlin indique que le président Poutine sera accueilli par son homologue à sa descente d'avion à 15h.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne participe pas à la rencontre, affirme compter sur les États-Unis et attend de cette rencontre qu’elle «ouvre la voie à un véritable chemin vers une paix honnête».

Dans l'avion, Donald Trump a déclaré aux journalistes ne pas aller négocier pour l'Ukraine, mais vouloir réunir les parties autour d'une table.

Il a indiqué que des garanties de sécurité pour l'Ukraine n’incluraient pas son adhésion à l’OTAN.

Un cessez-le-feu à court terme est-il possible?

Écoutez l'ancienne correspondante à l’international, Alexandra Szacka, aborder ce qu'on peut s'attendre de cette rencontre au sommet entre les deux dirigeants.

Elle souligne l’avantage diplomatique de Poutine, la divergence de stratégies entre Trump et Poutine et l’absence de Zelensky à la table des négociations, rendant la situation particulièrement risquée pour l’Ukraine.