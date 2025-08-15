Des révélations sur SAAQClic

Le journaliste Nicolas Lachance, de Québecor, a dévoilé que Karl Malenfant a rencontré 25 fois des élus concernant des dépassements de coûts informatiques, soulevant des questions devant la commission Gallant en cours.

Les élus ont-ils joué sur les mots quand ils affirmaient ne pas avoir eu pas d'informations pertinentes?

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi, à La commission.