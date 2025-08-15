Rien ne va plus du côté d’Air Canada, alors que les voyageurs sont laissés à eux-mêmes.
Jeudi, une douzaine de vols ont été annulés. Vendredi, ce sont près de 500 et samedi tous les vols seront suspendus.
C'est le pire des scénarios pour des milliers de personnes qui devaient partir ce week-end.
Écoutez Marie-Josée Godin, affectée directement par le conflit de travail chez Air Canada, vendredi, témoigner de sa situation au micro de La commission.
«En ce moment, on est dans un flou total. Moi je suis rendu que je connais le site [Web de la compagnie] par cœur en ce moment... il switche en anglais sans arrêt. Je ne sais pas trop pourquoi.»
Pendant ce temps, en conséquence de la grève chez Air Canada, le nombre de réservations explose chez VIA Rail.
La compagnie ferroviaire va augmenter son nombre de sièges de 302 à 526 entre vendredi et lundi.
Écoutez Karle Helou, porte-parole de VIA Rail, expliquer le tout, vendredi, à La commission.