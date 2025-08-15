Rien ne va plus du côté d’Air Canada, alors que les voyageurs sont laissés à eux-mêmes.

Jeudi, une douzaine de vols ont été annulés. Vendredi, ce sont près de 500 et samedi tous les vols seront suspendus.

C'est le pire des scénarios pour des milliers de personnes qui devaient partir ce week-end.

Écoutez Marie-Josée Godin, affectée directement par le conflit de travail chez Air Canada, vendredi, témoigner de sa situation au micro de La commission.