Politique municipale
Couvre-feu réclamé à Lac-Simon, en Abitibi

«C'est une mesure temporaire, souvent ça donne rien» -Stéphane Gendron

par 98.5

0:00
23:46

Entendu dans

Radio textos

le 15 août 2025 10:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«C'est une mesure temporaire, souvent ça donne rien» -Stéphane Gendron
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

À Lac-Simon, en Abitibi, il y a des citoyens de la communauté des Premières Nations qui souhaitent que la municipalité mette en place un couvre-feu.

La demande fait suite au décès d'un ado qui est survenu au début de la semaine: il a été retrouvé grièvement blessé sur la voie publique.

C'est une mort suspecte et il y a des problèmes de violence dans ce secteur depuis des années. 

Le couvre-feu est-il une bonne idée?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon ayant essayé d'imposer un couvre-feu en 2003, critiquer la mesure souhaitée en Abitibi. 

«Le couvre-feu, c'est un plaster sur une jambe de bois. C'est une mesure temporaire. Souvent, ça donne rien. On prend ça pour stabiliser une situation qui est hors contrôle. Mais le problème de fond, c'est que les jeunes sont laissés à eux-mêmes.»

Stéphane Gendron

