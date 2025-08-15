Couvre-feu réclamé à Lac-Simon, en Abitibi

À Lac-Simon, en Abitibi, il y a des citoyens de la communauté des Premières Nations qui souhaitent que la municipalité mette en place un couvre-feu.

La demande fait suite au décès d'un ado qui est survenu au début de la semaine: il a été retrouvé grièvement blessé sur la voie publique.

C'est une mort suspecte et il y a des problèmes de violence dans ce secteur depuis des années.

Le couvre-feu est-il une bonne idée?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon ayant essayé d'imposer un couvre-feu en 2003, critiquer la mesure souhaitée en Abitibi.