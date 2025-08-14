De pompier à sauveteur

Rémi Drouin, ancien pompier de la Ville de Lévis, a entamé à 64 ans une seconde carrière comme sauveteur après avoir suivi 100 heures de formation gratuite offerte par le ministère de l’Éducation.

Écoutez Rémi Drouin parler de sa deuxième carrière au micro de Catherine Beauchamp.

Il travaille à temps partiel à la piscine locale, principalement avec des adolescents et il souligne l’importance de rester actif et de s’intégrer socialement après la retraite.

Drouin apprécie la collaboration intergénérationnelle et affirme que Lévis ne connaît pas de problème de recrutement de sauveteurs.