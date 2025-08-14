Il défend l'industrie pétrolière

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a tenu un point de presse à Saskatoon pour réaffirmer son opposition à l’interdiction fédérale des véhicules à essence prévue pour 2035, défendant à la fois l’industrie pétrolière et le choix des consommateurs.
Écoutez l'analyste politique Antonine Yaccarini se pencher sur ce sujet au micro de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Pierre Polievre défend l'industrie pétriolière... et c'est voulu.
- Le Parti conservateur cible aussi les thèmes de l’immigration et de la sécurité.
- Les libéraux font face à des défis liés à la passe Un Canada fort, initiative offrant l’accès gratuit aux parcs nationaux du 20 juin au 2 septembre, causant surfréquentation et impacts environnementaux.