Grève ou lock-out dans quelques heures

Nathalie Normandeau critique la conférence de presse d’Air Canada à Toronto, tenue presque exclusivement en anglais, malgré le fait que le siège social de l’entreprise se trouve à Montréal et que la loi sur le bilinguisme s’applique.

L’animatrice déplore également qu’aucune solution n’ait été trouvée à ce conflit après plus de neuf mois de négociations.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter l’actualité du jour, marquée par le conflit à Air Canada et de nouveaux déboires à l’OQLF.