Grève ou lock-out dans quelques heures

Nathalie Normandeau critique la conférence de presse d’Air Canada à Toronto, tenue presque exclusivement en anglais, malgré le fait que le siège social de l’entreprise se trouve à Montréal et que la loi sur le bilinguisme s’applique.
L’animatrice déplore également qu’aucune solution n’ait été trouvée à ce conflit après plus de neuf mois de négociations.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter l’actualité du jour, marquée par le conflit à Air Canada et de nouveaux déboires à l’OQLF.
«Neuf mois de négociations pour arriver à un résultat comme celui que l’on connaît aujourd’hui, c’est extrêmement décevant. Cela affecte des dizaines de milliers de voyageurs. »
Autres sujets abordés:
- Pub Burgundy Lion: l’OQLF se rétracte après une décision controversée.
- Nathalie Normandeau décerne son étoile du jour à Bernard Drainville.