Grève ou lock-out dans quelques heures

Air Canada: «Neuf mois de négociation pour obtenir ce résultat, c’est décevant»

par 98.5

0:00
11:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2025 17:33

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Air Canada: «Neuf mois de négociation pour obtenir ce résultat, c’est décevant»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Nathalie Normandeau critique la conférence de presse d’Air Canada à Toronto, tenue presque exclusivement en anglais, malgré le fait que le siège social de l’entreprise se trouve à Montréal et que la loi sur le bilinguisme s’applique.

L’animatrice déplore également qu’aucune solution n’ait été trouvée à ce conflit après plus de neuf mois de négociations.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter l’actualité du jour, marquée par le conflit à Air Canada et de nouveaux déboires à l’OQLF.

«Neuf mois de négociations pour arriver à un résultat comme celui que l’on connaît aujourd’hui, c’est extrêmement décevant. Cela affecte des dizaines de milliers de voyageurs. »

Nathalie Normandeau sur le conflit à Air Canada

Autres sujets abordés:

  • Pub Burgundy Lion: l’OQLF se rétracte après une décision controversée.
  • Nathalie Normandeau décerne son étoile du jour à Bernard Drainville. 
