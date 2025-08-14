Les «likes» pourraient vous coûter votre emploi

De simples « likes » sur les réseaux sociaux pourraient vous coûter votre emploi.

Mais ce n’est pas tout : tous vos comportements en ligne — commentaires sur Facebook ou Instagram, ou encore les comptes que vous suivez sur TikTok — peuvent avoir des répercussions professionnelles.

La question se pose alors : où tracer la limite ? Quel est le droit à la vie privée dans tout ça ?

Écoutez Me Marie-Hélène Jolicoeur, avocate en droit du travail, à ce sujet au micro de Catherine Beauchamp.

Depuis 2015-2016, les interactions publiques sur les réseaux sociaux comme Facebook peuvent avoir des répercussions professionnelles, comme le montre le cas d’une policière de Saint-Eustache congédiée en partie pour ses activités en ligne.