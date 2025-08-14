 Aller au contenu
Les «likes» pourraient vous coûter votre emploi

«Ça ne doit pas porter atteinte à la réputation ou à l'image de l'employeur»

par 98.5

0:00
7:09

La gestion des réseaux sociaux doit être exemplaire. / .AP/Paula Ulichney

De simples « likes » sur les réseaux sociaux pourraient vous coûter votre emploi.

Mais ce n’est pas tout : tous vos comportements en ligne — commentaires sur Facebook ou Instagram, ou encore les comptes que vous suivez sur TikTok — peuvent avoir des répercussions professionnelles.

La question se pose alors : où tracer la limite ? Quel est le droit à la vie privée dans tout ça ?

Écoutez Me Marie-Hélène Jolicoeur, avocate en droit du travail, à ce sujet au micro de Catherine Beauchamp.

Depuis 2015-2016, les interactions publiques sur les réseaux sociaux comme Facebook peuvent avoir des répercussions professionnelles, comme le montre le cas d’une policière de Saint-Eustache congédiée en partie pour ses activités en ligne.

«Il faut qu'il y ait un enjeu, un comportement qui porte atteinte à l'image de l'employeur. Qu'on soit capable de faire le lien aussi, si on s'affiche. Ça ne doit pas porter atteinte à la réputation ou à l'image de l'employeur. »

Me Marie-Hélène Jolicoeur

Elle souligne que l’atteinte à l’image de l’employeur, la probité et le respect des valeurs institutionnelles sont essentiels, et que même les discussions privées (Messenger, WhatsApp) peuvent engager la responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement. La prudence et la discrétion en ligne sont donc vivement recommandées

