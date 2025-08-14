Rencontre Trump-Poutine en Alaska

Le président des États-Unis, Donald Trump, rencontrera le président russe, Vladimir Poutine, vendredi, sur une base militaire américaine en Alaska.

À quoi peut-on s’attendre de ce sommet entre les deux dirigeants et le président Volodymyr Zelensky ainsi que les Ukrainiens pourraient-ils finalement en être les grands perdants ?

Écoutez l’ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, Ferry de Kerckhove, en discuter jeudi à l’émission de Catherine Beauchamp.